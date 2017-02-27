Wood Green’deki cinayet için iki tutuklama

Astımlı çocuk 4 dakika yüzünden öldü— 27 Şubat 2017
Galler’de randevusuna dört dakika geç geldiği için aile hekimi tarafından geri çevrilen beş yaşındaki bir astım hastası, beş saat sonra öldü.
Turn Pike Lane İstasyonu’nun yakınında meydana gelen olayda 23 yaşındaki Omer Raza, göğsünden aldığı bıçak darbeleri ile yaralanmış, gelen sağlık ekibinin 40 dakikalık yoğun müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.
Olayı soruşturan polis, silver BMV model aracını park ettikten sonra soygun amaçlı saldırıya uğrayan Raza’nın ölümüyle ilgili olarak Kuzey Londra’dan 18 yaşındaki Akol Grang ve 17 yaşındaki bir kişiye cinayet suçlamasında bulundu. Olayla ilgili 19 yaşındaki bir genç ise mahkeme tarafından daha sonra yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.
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