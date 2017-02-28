Londra Gazete
Son haberler
26 Şubat 2017 - Başkanlık sistemi seçmenin kafasını karıştırdı
25 Şubat 2017 - 1917: Rusya’da özgürlüğün baharı
25 Şubat 2017 - Ünlü tasarımcı Zeynep Kartal ‘15 Temmuz’u unutturmuyor
25 Şubat 2017 - Limasollular Derneği UK’den ‘Kelebeklerin Dansı’na destek
25 Şubat 2017 - Seçmen kaydı için son gün 26 Şubat
Home / İngiltere ve Londra / 100 bin İngiliz, Alman vatandaşı olabilir

100 bin İngiliz, Alman vatandaşı olabilir

— 28 Şubat 2017

2011’de bir vatandaşlık töreni

Brexit tartışmaları içinde Birleşik Krallık’ta yaşayan 300 bin Alman vatandaşının ne olacağı konuşulurken, Almanya’da yaşayan 100 bin İngiliz’in vatandaşlık değiştirmek istediği ortaya çıktı.

BBC’den Damien McGuinness, Berlin’de arkadaşları ile sohbet ederken, “Peki sen ne zaman Alman vatandaşı olacaksın?” sorusunun popüler olduğunu yazdı.

Almanya’da yaşayan İngiliz vatandaşları arasında Alman vatandaşlığına geçme eğilimi oldukça fazla.

Bunun nedeni ise Brexit sonrası ne olacağının kimse tarafından bilinmemesi hatta tahmin dahi edilememesi.

McGuinness, arkadaşlarından birinin daha Brexit referandumu öncesinde Alman vatandaşı olmak için çalışmalara başladığını anlattı. “Önce vatandaşlık sınavını geçti, sonra gerekli evrakları ilgili makama temin ettiğini ve birkaç hafta önce Başkent Berlin’e bağlı Neukoelln Belediyesinde düzelen bir törenle Alman vatandaşı oldu.”

Haber Okunma Sayısı: 180
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close