100 bin İngiliz, Alman vatandaşı olabilir

Brexit tartışmaları içinde Birleşik Krallık’ta yaşayan 300 bin Alman vatandaşının ne olacağı konuşulurken, Almanya’da yaşayan 100 bin İngiliz’in vatandaşlık değiştirmek istediği ortaya çıktı.

BBC’den Damien McGuinness, Berlin’de arkadaşları ile sohbet ederken, “Peki sen ne zaman Alman vatandaşı olacaksın?” sorusunun popüler olduğunu yazdı.

Almanya’da yaşayan İngiliz vatandaşları arasında Alman vatandaşlığına geçme eğilimi oldukça fazla.

Bunun nedeni ise Brexit sonrası ne olacağının kimse tarafından bilinmemesi hatta tahmin dahi edilememesi.

McGuinness, arkadaşlarından birinin daha Brexit referandumu öncesinde Alman vatandaşı olmak için çalışmalara başladığını anlattı. “Önce vatandaşlık sınavını geçti, sonra gerekli evrakları ilgili makama temin ettiğini ve birkaç hafta önce Başkent Berlin’e bağlı Neukoelln Belediyesinde düzelen bir törenle Alman vatandaşı oldu.”