20’li yaşlardaki genç ensesinden bıçaklandı— 28 Şubat 2017
Doğu Londra’nın Degenham bölgesinde genç bir adam gündüz saatlerinde ensesinden bıçaklandı.
Doğu Londra’nın Degenham bölgesinde genç bir adam gündüz saatlerinde ensesinden bıçaklandı.
Ceçtiğimiz Cumartesi günü Oxlow Lane’de saat 16.20’de acil servise yapılan ihbar sonucu olay yerine ulaşan hava sağlık ekibi ensesinden bıçak darbesi alan 20’li yaşlardaki bir erkeği süratle hastaneye kaldırdı.
Polis tarafından olayın olduğu cadde kordon altına alınırken, yapılan açıklamada yaralanan gencin sağlığının hayati tehlike taşımadığı ve henüz bir tutuklama yapılmadığı yer aldı. Soruşturma devam ediyor.
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