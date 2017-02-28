Avukatlığı bıraktı seks işçiliğine başladı

Brezilya’da anayasa hukuku uzmanı, avukat Claudia de Marchi, mesleğini bırakıp seks işçisi olmaya karar verdi. Artık daha iyi para kazandığını ifade eden Marchi, yeni işinin kendisini her anlamda tatmin ettiğini belirtti.

Bir hukuk firmasında çalışan ve kariyerinde parlak bir dönem yaşayan Marchi, radikal bir karar alarak mesleğini bıraktı ve başkent Brasilia’ya taşındı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, kendisini bir feminist olarak tanımlayan Marchi, avukatların dünyasının erkek egemen olmasından çok rahatsız olduğu için bu kararı aldığını ifade etti.

Avukatlığı bırakmayı, “Şimdiye kadar hayatımda aldığım en iyi karardı” diye nitelendiren 34 yaşındaki Marchi, şimdilerde iş adamlarına ve politikacılara hizmet verdiğini ifade etti. Saatte 150 sterlin kazandığını söyleyen Marchi, bu paranın avukatlık yaparak kazandığından çok fazla olduğunu da ekledi.

Seks işçileri genellikle kimliklerin ifşa etmemek için sahte isimler kullansa da Marchi, bu konuda endişe etmiyor. Üstelik kendi adına açtığı ve tecrübelerini anlattığı blogu günlük ortalama 8 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.