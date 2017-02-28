Büyük ikramiye kazanan kadından eski eşine rest: Sana kuruş yok!

İngiltere’de eşinden 7 ay önce boşanan, ikisi engelli dört çocuğuyla zor bir hayat süren Beverley Doran’a büyük ikramiye çıktı. Çekini alan genç kadın eski eşine seslendi: Sana kuruş yok.

Dailymail’in haberine göre; İngiltere‘bin West Yorkshire bölgesindeki Shipley’de belediye evinde yaşayan 37 yaşındaki Beverley Doran, 12 yıllık bir beraberlikten sonra 7 ay önce eşinden boşandı. İkisi engelli 4 çocuk annesi olan Doran, geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın büyük ikramiyesi olan EuroMillions’tan 14 milyon 509 bin 500 (64 milyon 811 bin 296 TL) pound kazandı. Sosyal yardımlarla hayatını sürdüren ve devletin tahsis ettiği evde 4 çocuğuyla yaşayan Doran büyük sevinç yaşadı. İkramiye çekini alan genç kadın verdiği röportajda eski eşine tek kuruş vermeyeceğini söyledi.

ONLAR İÇİN MUTLUYUM

Bu olayın ardından Doran’ın eski eşi Sean Priestley’e tehdit mesajları yağdı. Priestley, eşinden para istememesi için ölümle tehdit edildi. Priestley, “Lütfen bana ondan borç alıp alamayacağımı ya da herhangi bir şeye yatırım yapıp yapmak istemeyeceğime dair soru sormayın. Benimle ilgisi yok ve büyük ihtimalle her zaman meteliksiz olacağım. Doran için çok mutluyum. Para benim değil ama çocuklar ekonomik açıdan güvencede” ifadelerini kullandı.

“KAFAM ÇOK KARIŞIK”

Yeni bir eve taşınan ve eski eşyalarını komşularına bırakan Doran ise “Kafam çok karışık, parayı nereye harcayacağımı ve kime yardım edeceğimi bilmiyorum” diye konuştu.(MYNET.COM)