Game of Thrones’un ‘dev’i Neil Fingleton hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinde ‘dev’i canlandıran 2,33 metrelik oyuncu Neil Fingleton, 36 yaşında hayata veda etti.

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı “Game of Thrones”da (Taht Oyunları) rol alan İngiliz aktör Neil Fingleton yaşamını yitirdi.

Dizide bir dev karakterini canlandıran Fingleton’ın, cumartesi günü 36 yaşında öldüğü bildirildi.

Neil Fingleton’ın ölüm sebebi açıklanmazken, İngiliz basını genç oyuncunun “kalp yetmezliği” sebebiyle öldüğünü iddia etti.

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde “Mag the Mighty” adlı devi canlandıran oyuncu ayrıca, bir dönem 2 metre 33 santimetrelik boyuyla “İngiltere’nin en uzun kişisi” unvanını da taşımıştı.

ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesinde basketbol eğitimi alan İngiliz aktör, bir süre profesyonel olarak basketbol da oynamıştı.

Spor kariyerini takiben oyunculuk dünyasına adım atan Fingleton, Game of Thrones’un dışında “Doctor Who” ve “X-men” gibi dizi ve filmlerde de çeşitli roller almıştı.(HÜRRİYET)