Londra Gazete
Son haberler
26 Şubat 2017 - Başkanlık sistemi seçmenin kafasını karıştırdı
25 Şubat 2017 - 1917: Rusya’da özgürlüğün baharı
25 Şubat 2017 - Ünlü tasarımcı Zeynep Kartal ‘15 Temmuz’u unutturmuyor
25 Şubat 2017 - Limasollular Derneği UK’den ‘Kelebeklerin Dansı’na destek
25 Şubat 2017 - Seçmen kaydı için son gün 26 Şubat
Home / Televizyon / Game of Thrones’un ‘dev’i Neil Fingleton hayatını kaybetti

Game of Thrones’un ‘dev’i Neil Fingleton hayatını kaybetti

— 28 Şubat 2017

Neil Fingleton

Game of Thrones dizisinde ‘dev’i canlandıran 2,33 metrelik oyuncu Neil Fingleton, 36 yaşında hayata veda etti.

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı “Game of Thrones”da (Taht Oyunları) rol alan İngiliz aktör Neil Fingleton yaşamını yitirdi.
Dizide bir dev karakterini canlandıran Fingleton’ın, cumartesi günü 36 yaşında öldüğü bildirildi.

Neil Fingleton’ın ölüm sebebi açıklanmazken, İngiliz basını genç oyuncunun “kalp yetmezliği” sebebiyle öldüğünü iddia etti.

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde “Mag the Mighty” adlı devi canlandıran oyuncu ayrıca, bir dönem 2 metre 33 santimetrelik boyuyla “İngiltere’nin en uzun kişisi” unvanını da taşımıştı.
ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesinde basketbol eğitimi alan İngiliz aktör, bir süre profesyonel olarak basketbol da oynamıştı.

Spor kariyerini takiben oyunculuk dünyasına adım atan Fingleton, Game of Thrones’un dışında “Doctor Who” ve “X-men” gibi dizi ve filmlerde de çeşitli roller almıştı.(HÜRRİYET)

Haber Okunma Sayısı: 126
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close