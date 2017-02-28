GS FC hedefe çok yakın: 6-2

Excellence Mortgage İkinci Küme’de lider GS FC, güçlü takipçilerinden Yeşilada’ya 6-2 galip geldi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Peter May Sports Centre’da rakibinin konuğu olan GS FC, daha ilk 45 dakika içinde skora ağırlığını koydu. Bu bölümde, maçın da yıldızı olan Ali Atmaca ile iki, Doğan Andaç’la bir gol kazanan lider devreyi 3-1 önde kapattı. Yeşilada’nın sayısını Efe kaydetti. İkinci devrede de aynı etkin oyununu sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip bu kez Lloyd Barzey’le iki, Uğur Karaboyun’la bir gol daha kazanıp farkı arttırdı. Ev sahibi ekibin diğer golü Dursim’den geldi.