GS FC hedefe çok yakın: 6-2

Sanal gerçeklik harcamaları yüzde 130 artacak— 28 Şubat 2017
Teknolojinin en hızlı büyüyen alanlarından biri olan sanal gerçekliğin hayatımızın hangi alanlarında kullanılacağı ve gündelik yaşamımızı nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Excellence Mortgage İkinci Küme’de lider GS FC, güçlü takipçilerinden Yeşilada’ya 6-2 galip geldi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Peter May Sports Centre’da rakibinin konuğu olan GS FC, daha ilk 45 dakika içinde skora ağırlığını koydu. Bu bölümde, maçın da yıldızı olan Ali Atmaca ile iki, Doğan Andaç’la bir gol kazanan lider devreyi 3-1 önde kapattı. Yeşilada’nın sayısını Efe kaydetti. İkinci devrede de aynı etkin oyununu sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip bu kez Lloyd Barzey’le iki, Uğur Karaboyun’la bir gol daha kazanıp farkı arttırdı. Ev sahibi ekibin diğer golü Dursim’den geldi.
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