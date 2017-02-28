Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin temeli atıldı

Sesi kırıp şekillendirebilen süper-materyal geliştirildi— 28 Şubat 2017
Bilim adamları, ses dalgalarını kırıp, şekillendirip yeniden yönlendirebilen yeni bir materyal geliştirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından “Hayaldi gerçek oldu” sloganıyla düzenlenen Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma törenine Başbakan Hüseyin Özgürgün de katıldı. Özgürgün, eşi Dilek Özgürgün ile birlikte günün anısında hastanenin inşaat alanına narenciye fidanı dikti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan temel atma töreni, konuşmalar, plaket takdimi, fidan dikimi ve temel atmayla tamamlandı.
Güzelyurt Hastanesi temel atma törenine, Başbakan Özgürgün’ün yanı sıra Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Başbakan Özgürgün’e; Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Başkanı Şinasi Özdeş de Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na plaket takdim etti. (HaberKıbrıs)
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