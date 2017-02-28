Londra Gazete
Son haberler
26 Şubat 2017 - Başkanlık sistemi seçmenin kafasını karıştırdı
25 Şubat 2017 - 1917: Rusya’da özgürlüğün baharı
25 Şubat 2017 - Ünlü tasarımcı Zeynep Kartal ‘15 Temmuz’u unutturmuyor
25 Şubat 2017 - Limasollular Derneği UK’den ‘Kelebeklerin Dansı’na destek
25 Şubat 2017 - Seçmen kaydı için son gün 26 Şubat
Home / Kıbrıs / Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin temeli atıldı

Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin temeli atıldı

— 28 Şubat 2017

 

Sağlık Bakanlığı tarafından “Hayaldi gerçek oldu” sloganıyla düzenlenen Güzelyurt Hastanesi’nin temel atma törenine Başbakan Hüseyin Özgürgün de katıldı. Özgürgün, eşi Dilek Özgürgün ile birlikte günün anısında hastanenin inşaat alanına narenciye fidanı dikti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan temel atma töreni, konuşmalar, plaket takdimi, fidan dikimi ve temel atmayla tamamlandı.

Güzelyurt Hastanesi temel atma törenine, Başbakan Özgürgün’ün yanı sıra Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Başbakan Özgürgün’e; Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Başkanı Şinasi Özdeş de Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na plaket takdim etti. (HaberKıbrıs)

Haber Okunma Sayısı: 65
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close