İngiliz Polisinden, pedofillere “Rehabilitasyon” önerisi

İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi üyesi ve Norfolk Emniyet Müdürü Simon Bailey, ülkede çocukların cinsel istismar görüntülerini izleyenlerin sayısının hızla arttığını belirterek, bunlarla ilgili hapis cezası yerine rehabilitasyon seçeneğinin düşünülmesini önerdi.

Birleşik Krallık genelinde geçmişe dönük çok sayıdaki cinsel taciz iddialarının soruşturulduğu “Hydrant Operasyon”nun başını çeken Bailey, çocuk tacizi bağlantılı ihbarların son 3 yılda yüzde 80 artış gösterdiğini belirterek, emniyetin bu artışla baş edemediğini söyledi.

Görüş ve önerilerinin gazetelerin manşetlerine taşınarak, birçok kesimin tepkisini çekeceğini bildiğini dile getiren Bailey, mevcut operasyonlar kapsamında ayda ortalama 400 kişinin çocukların uygunsuz görüntülerini izlemekten gözaltına alındığını ve bunun “buz dağının sadece görünen kısmı” olduğunu bildirdi.

İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi, ülke genelindeki emniyet müdürlerini aynı çatı altında bir araya getirmek ve emniyet birimleri arasındaki koordinasyonu daha etkili bir şekilde sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu.

500 BİNDEN FAZLA PEDOFIL

İngiltere’de çocukları korumak için 1884 yılında kurulan “Çocukları Şiddetten Koruma Ulusal Derneği (NSPCC)” ise Bailey’nin önerilerine tepki göstererek, rehabilitasyonla yetinilmesinin çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin caydırıcılığını zedeleyeceği uyarısını yaptı.

NSPCC’den yapılan açıklamada ülkede geçen yıl yarım milyondan fazla kişinin, çocukların cinsel istismara uğradığı görüntüleri kendi tercihiyle izlediği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da internet ortamında çocukların cinsel istismara uğramasının engellenmesi için Ulusal Suç Ajansına 20 milyon sterlin bütçe ayrıldığı kaydedildi.

İngiltere’de çocuklara yönelik taciz iddialarını geçmişe dönük olarak soruşturan bağımsız komisyon, 2. Dünya Savaşı sonrasında İngiliz hükümetinin dini kuruluşlarla işbirliği halinde eski kolonilerine gönderdiği binlerce çocuğun maruz kaldığı cinsel istismarlarla ilgili dosyaya dün bakmaya başladı.

Hükümetin Anglikan ve Katolik dini kuruluşlarla işbirliği halinde 2. Dünya Savaşı’nın ardından başta Avustralya olmak üzere eski İngiliz kolonilerine gönderdiği yaklaşık 10 bin çocuğun uğradığı cinsel istismarla ilgili soruşturmada, hayatta olan kurbanların ifadeleri alınıyor. Çocuk hakları savunucuları, kolonilere gönderilen çocukların İngiltere‘de pedofiller tarafından seçildiğini ileri sürüyor. (AA)