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İngiltere 27 yıllık evli kadını sınır dışı etti

— 28 Şubat 2017

Irene Clennell

Bir İngiliz ile 27 yıldır evli olan Irene Clennell, herhangi bir uyarı yapılmadan sınır dışı edildi.

İki oğlu hatta bir kız torunu olan Clennell, Durham’da yaşıyordu.

İngiliz eşi ile evlendikten sonra oturma izni alan Clennell, hasta anne ve babasına bakmak için hayatının büyük bir bölümünü Singapur’da geçirdi.

Sınır dışı edilen kadın olayı şöyle ifade etti: “Bir gün gözaltına alınarak önce South Lanarkshire’daki Dungavel Gözaltı Merkezine götürüldüm. Ne avukatımla iletişime geçmeme izin verdiler ne de eve uğrayıp yanıma kıyafet almama.”

Sınır dışı edilerek Singapur’a gönderilen Irene Clennell, şimdi ise yardıma muhtaç eşine bakabilmek için İngiltere’ye girmeye çalışıyor.

Süresiz oturumu olsa dahi iki yıldan fazla Birleşik Krallık sınırları dışında yaşayamayacağı bildiğini belirten Clennell, o dönemde eşinin de kendisi ile beraber beş yıl boyunca Singapur’da yaşadığını dile getirdi.

Sığınmacı Sesi Derneği, Singapurlu kadına yardım amaçlı bir kampanya başlattı. Dernek yöneticisi Nazek Ramadan, durumu “Keyfi politikaların aileleri parçalayıp mahvetmesine bir başka örnek.” diyerek tanımladı.

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