İngiltere Başkonsolosu’ndan Kasımpaşa’ya ziyaret

İngiltere Başkonsolosu Judith Slater ve eşi Philip de Waal, Kasımpaşa Kulübü’nü ziyaret etti.

Türkiye’ye yeni atanan ve Kasımpaşa taraftarı olan Judith Slater ve eşi Philip de Waal Süper Lig ekibinin Kemerburgaz Tesisleri’ni ziyaret etti. Ziyarete ev sahipliği yapan Sportif Direktör Nursal Bilgin misafilerini yemekte ağırladı ve tesisleri gezdirdi.

Ziyaretin sonunda Slater ve eşinin isminin yazılı olduğu formalar kendilerine hediye edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Slater, 28 Şubat 2017 Salı günü saat 20.00’de Ziraat Türkiye Kupası‘nda Çaykur Rizespor ile oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmasını izlemeye geleceğini, hatta bundan sonra Kasımpaşa maçlarını kaçırmayacağını ve bu ziyaretten çok mutlu olduğunu söyledi. (İHA)