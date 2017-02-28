İngiltere Ticaret Odası: Brexit ertelenmeli

İngiltere Ticaret Odası, Brexit sürecinde serbest ticaret anlaşmasının sağlanamaması durumunda Birlik’ten çıkışın ertelenmesini istiyor.

İngiliz iş dünyası liderleri, 2 yıllık Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma müzakere sürecinde serbest ticaret konusunda bir anlaşmaya varılamaması halinde İngiltere’nin AB’den ayrılışının ertelenmesi gerektiğini savundular.

İngiltere Ticaret Odası (BCC) yaptığı açıklamada ayrıca, İngiltere AB’den ayrıldıktan sonra da nitelikli ve düşük nitelikli AB vatandaşlarına istihdam sağlamaya devam edebilmeyi istediklediklerini bildirdi.

BCC açıklamasında, “İngiltere’in AB’Den ayrılma sürecinin Madde 50’nin izin verdiği 2 yıllık süreçte tamamlanması ideal sonuç olur. Ancak müzakereler bu sürede tamamlanamaz ise müzakere sürecinin uzatılmasına çalışılmalı” ifadelerini kullandı.

BCC Genel Müdürü Adam Marshall da, “İşletmeler, İngiliz hükümetinin Brexit müzakerelerinin kalbinde ideolojik veya siyasi yaklaşımların değil pratik değerlendirmelerin yer almasını istiyorlar” diye konuştu. (dünya.com)