İpek Mobilya 3. şubesiyle Croydon’da

İpek Mobilya; Edmonton ve Ilford’dan sonra İngiltere’deki üçüncü şubesini Güney Londra’nın Croydon bölgesinde hizmete açtı.

Yakın zaman önce devreye alınmasına karşın bölgede yaşayan Türkçe konuşan toplumların yanı sıra diğer etnik kökenlerin de ilgisiyle karşılaşan İpek Mobilya, açılışa özel indirimlerle bu talebe cevap veriyor.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA VAR

Yatak takımı alan müşterilerine yatak döşeği, koltuk takımı alan müşterilerine ise 4 metrekarelik halı hediye ettiklerini belirten İpek Mobilya Croydon şubesi yetkilileri, Güney Londra’da hedeflerine en kısa zamanda ulaşacaklarının da altını çizdi.

‘Mobilya’ denince akla gelen her türlü tasarımı en uygun fiyattan toplumun beğenisine sunan İpek, iki katlı şubesinde, tamamı Türkiye’den gelen Weltew, Çilek, Boldera, Elif markalı ürünlerin satışını da gerçekleştiriyor.

DÖRT YILA KADAR SIFIR FAİZ

İngiltere mobilya sektöründe 20 yıldan fazladır söz sahibi olan İpek Mobilya’nın Croydon şubesine ilginin her geçen gün arttığını anlatan yetkililer, bölgedeki potansiyelden daha fazla pay kapmak için gerekli her türlü altyapıya sahip olduklarını vurguladılar. İpek Mobilya, müşterilerine dört yıla kadar ‘yüzde sıfır’ faizle alışveriş imkanı da sunuyor.

İPEK MOBİLYA ŞUBELERİ…

390-398 London Road, CR0 2SW adresinde bulunan İpek Mobilya Croydon şubesini 020 8683 1116 numaralı telefondan arayarak ürünler ve kampanyalarla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İpek Mobilya’nın diğer şubeleriyle ilgili adres ve telefon bilgileri de şöyle: Edmonton (174-178 Fore Street, N18 2JB- 020 8807 7999), Ilford (51-53 Cranbrook Road, IG1 4PG- 020 8553 3007)