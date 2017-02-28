Lider Yalova’dan yine çok fark: 5-0

Büyük ikramiye kazanan kadından eski eşine rest: Sana kuruş yok!— 28 Şubat 2017
İngiltere’de eşinden 7 ay önce boşanan, ikisi engelli dört çocuğuyla zor bir hayat süren Beverley Doran’a büyük ikramiye çıktı.
Brimsdown Stadı yan sahadaki karşılaşmada Birinci Küme lideri Yalova, Fenerbahçe’ye 5-0 galip geldi.
90 dakika boyunca tempoyu elinde tutan Yalova tecrübeli kadrosuyla, ligde tutunmaya çalışan Fenerbahçe önünde kolay bir galibiyet kazandı.
Oyunun ilk yarısında Kerem, üst üste attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Günün golcüsü Kerem, son devrede de iki gol daha attı. Son gole imza atan Yemi, karşılaşmanın skorunu 5-0 olarak belirledi.
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