Manchester United, Levent’i renklerine kattı

Büyük ikramiye kazanan kadından eski eşine rest: Sana kuruş yok!— 28 Şubat 2017
İngiltere’de eşinden 7 ay önce boşanan, ikisi engelli dört çocuğuyla zor bir hayat süren Beverley Doran’a büyük ikramiye çıktı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Galler doğumlu Türk futbolcu Levent Gündoğan’ı transfer etti.
Galler’in Nomads Futbol Akademisi’nden yapılan açıklamada, Manchester United’da 6 haftalık deneme sürecinin ardından beğenilen 14 yaşındaki Levent Gündoğan’ın, İngiltere temsilcinin altyapısına transfer olduğu belirtildi.
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve hücuma dönük orta saha bölgesinde oynayan Levent Gündoğan, Manchester United’ın 14 yaş altı takımında forma giyecek. (SPORVADİSİ.COM)
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