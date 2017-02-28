Ranieri gitti, Leicester kazandı: 3-1

İngiltere Premier Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Leicester City, teknik direktörüyle yolların ayrılmasının ardından çıktığı ilk müsabakada sahasında Liverpool‘u 3-1 mağlup etti.

Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Claudio Ranieri ile yollarını ayıran Leicester City, kulübe tarihinin tek şampiyonluğunu yaşatan İtalyan teknik adamın yokluğunda çıktığı ilk maçta Liverpool‘u 3 golle geçti.

Jamie Vardy’nin 28. dakikadaki golüyle perdeyi açan ev sahibi ekip, Drinkwater ile 39. dakikada farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Vardy ile bir kez daha rakip fileleri havalandıran Leicester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Böylece mavi-beyazlılar, 31 Aralık 2016 tarihinde 1-0 kazandığı West Ham United maçının ardından ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Premier Lig’de bu sene daha önce oynadığı 6 müsabakada hiç gol atamayan son şampiyon Leicester City, suskunluğunu Liverpool karşısında bozdu. Mavi-beyazlı ekip, 24 puanla 15. sıraya yükseldi.

Alman teknik adam Jurgen Klopp‘un çalıştırdığı Liverpool‘un tek golünü Türk asıllı futbolcu Emre Can‘ın asistiyle 68. dakikada Brezilyalı Coutinho kaydetti. Bu karşılaşmaya kadar 16 gündür maç yapmayan ve son 7 müsabakasında tek galibiyeti bulunan Liverpool, 49 puanla 5. sırada yer alıyor. (AA)