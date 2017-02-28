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Home / Bilim & Teknoloji / İngiltere ve Londra / Sanal gerçeklik harcamaları yüzde 130 artacak

Sanal gerçeklik harcamaları yüzde 130 artacak

— 28 Şubat 2017

Teknolojinin en hızlı büyüyen alanlarından biri olan sanal gerçekliğin hayatımızın hangi alanlarında kullanılacağı ve gündelik yaşamımızı nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Sanal gerçekliğin uygulama alanlarından biri de kaçınılmaz olarak ilişkiler olacak.

Sanal gerçekliğin halihazırda bulunan online flört uygulamalarının bir adım ötesi olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

Ancak çoğu insan dijital imgelerin, gerçek dünyada karşımıza çıkmasını sağlayan sanal gerçeklik ve sanal gerçekliğin bir sonraki adımı olan artırılmış gerçekliğin özel hayata etkisinin korkutucu olacağından çekiniyor.

İngiltere’nin i gazetesinde bu konuda bir makale kaleme alan Dr. Trudy Barber ise bunun o kadar da kötü bir düşünce olmadığı fikrinde.

Portsmouth Üniversitesi’nde medya çalışmaları üzerine öğretim görevlisi olarak çalışan Barber, sanal gerçeklikte ilişki denince akla fetiş dünyasının geldiğini, ancak aslında sanal gerçekliğin daha romantik olabileceğini söylüyor.

İNSAN OLMAYI KEŞFETMEK

Barber, dokunmadıktan ve fiziksel olarak yan yana olmadıktan sonra ilişki kurmanın zor olduğunu söylese de ‘The Kissenger’ gibi öpüşmeyi mümkün kılan uygulamaların da olduğunu aktarıyor.

Barber’a göre sanal gerçekliğin romantik olmasını sağlayan yanı ise bize insani yönlerimizi hatırlatması.

Sanal gerçeklik ortamında başlayan bir aşkın çok sahici olabileceğini söyleyen Barber, “Sanal gerçeklik, hayalet bedenler içindeki iki bedeni bir araya getiriyor, ancak pozitif bir şekilde insan olmanın ne demek olduğunu sorgulamamızı ve diğerleriyle ilişkideyken nasıl bir benliğimiz olduğunu anlamamızı sağlayabilir” diyor.

MARKALARIN SANAL GERÇEKLİK YATIRIMLARI

Sanal gerçekliği romantik ilişkiler için ister kullanalım ister kullanmayalım, hayatımızın en azından diğer alanlarında kapladığı yerin artacağı ise son zamanlarda yapılan araştırmalarda ortaya kondu.

Hafta başında ABD merkezli piyasa araştırma şirketi International Data Corporation’ın yayınladığı bir rapor, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanında yapılan harcamaların 2017’de geçen yıla göre yüzde 130.5 artarak 13.9 milyar dolara çıkmasının beklendiğini ortaya koydu.

2020’de ise bu rakamın 143.3 milyar dolar’a ulaşması bekleniyor.

2016 yılında bu alanda yapılan harcama ise 6.1 milyar dolardı.

Hafta başında Barcelona’da başlayan Mobil Dünya Kongresi’nde Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni sanal gerçeklik başlığını tanıtıyor. Aynı şekilde HTC de geçtiğimiz günlerde yeni bir başlık piyasaya sürdü.

Hem donanım hem de yazılım alanında büyüyen bu sektörde, Pokemon Go oyunu en popüler artırılmış gerçeklik uygulaması olması sebebiyle özel bir yer kaplıyor.

Sanal gerçeklik, oyun ve eğlence sektörlerinde gelişeceği gibi sağlık, lojistik, eğitim ve üretim sektörlerinde de büyüyecek.

Anlaşılan o ki ‘sevsek de sevmesek de’ sanal gerçeklik beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde hayatımıza hakim olacak. (BBCTÜRKÇE)

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