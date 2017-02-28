Sesi kırıp şekillendirebilen süper-materyal geliştirildi

Bilim adamları, ses dalgalarını kırıp, şekillendirip yeniden yönlendirebilen yeni bir materyal geliştirdi.

İngiltere’nin Sussex Üniversitesi ve Bristol Üniversitesinden bilim adamları, meta-materyal denilen kompozit bileşkeler sayesinde ses dalgalarında ters kırılma yaratabilen bir madde üretti.

Araştırma için çok sayıda küçük sentetik kompozit bileşkeyi içinden geçecek ses dalgalarını bükebilecek bir tabaka haline getiren bilim adamları, bu şekilde ses dalgalarını yavaşlatarak belirli ses alanlarında hapsetmeyi ve ardından farklı bölgelere odaklamayı başardı.

Yeni yöntemin müzik ve ses sistemlerinin üretiminden, tıbbi görüntüleme ve sesle tedaviye kadar geniş bir alanda kullanım alanı bulacağı belirtildi.

Büyük boyutlu tabakaların belirli bir merkezden çıkan yüksek sesi, elektrik iletimine gerek olmadan farklı lokasyonlara aktarmada kullanılabileceği, daha küçük boyuttaki tabakaların ise örneğin tıpta, ultrasonik ses dalgalarının bir hastanın bedenindeki tümörü hedef alacak şekilde yönlendirilmesinde fayda sağlayacağı kaydedildi.

AKUSTİK LEGONUN PARÇALARI GİBİ

Araştırmaya önderlik eden Sussex Üniversitesi Interact Laboratuvarından Dr. Gianluca Memoli, “Araştırmada kullandığımız meta-materyalleri üç boyutlu olarak basıp, ardından dilediğiniz ses alanını yaratmak için kullanabiliyorsunuz. Bunlar adeta bir akustik legonun parçaları gibi.” ifadelerini kullandı.

Araştırmanın amacının sesi LCD ekranların ve projektörlerin ışığı yönlendirmesine benzer esneklikle biçimlendirebilecek aygıtlar yaratmak olduğunu vurgulayan Interact Laboratuvarı Başkanı Profesör Sriram Subramanian da “Araştırmamız, sesin kırılma, dağılma ve yeniden yankılanma özelliklerini bünyesinde toplayıp yönlendirebilecek mekansal ses modülatörlerinin üretiminin önünü açacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Meta-materyaller daha önce ışık dalgalarının yönlendirilmesinde oldukça başarılı sonuçlar vermiş, bilim adamları ters kırılma sayesinde Harry Potter filmlerindeki görünmezlik pelerinine benzer bir etki yaratan bir materyal yüzey üretebilmişti.

Araştırmanın bulguları “Nature Communications” dergisinde yayımlandı. (AA)