Waltham Forest 1-1 berabere

Sanal gerçeklik harcamaları yüzde 130 artacak— 28 Şubat 2017
Teknolojinin en hızlı büyüyen alanlarından biri olan sanal gerçekliğin hayatımızın hangi alanlarında kullanılacağı ve gündelik yaşamımızı nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Essex Senior League Premier Division’da Waltham Forest, sahasında konuk ettiği Tower Hamlet ile 1-1 berabere kaldı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Forest 72’de skora dengeyi getirdi. 23 biletli seyircinin izlediği maçtan sonra Waltham Forest, 33 maçta 48 puanla 13’üncü sırada kaldı.
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