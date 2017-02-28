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Waltham Forest 1-1 berabere

— 28 Şubat 2017

 

Essex Senior League Premier Division’da Waltham Forest, sahasında konuk ettiği Tower Hamlet ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Forest 72’de skora dengeyi getirdi. 23 biletli seyircinin izlediği maçtan sonra Waltham Forest, 33 maçta 48 puanla 13’üncü sırada kaldı.

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