100 yaşında kelepçelendi!

‘Ölmeden Önce Yapılacaklar’ listesini tamamladı.

Hollanda’da bir kadın, 100 yaşına basmadan önce, ‘Ölmeden Önce Yapılacaklar’ listesini tamamlamak için polise başvurdu. UPI sitesinin haberine göre; Annie adlı kadın, polise giderek, 100 yaşına basmak üzere olduğunu ve hiç tutuklanmadığını, fakat bunun nasıl bir deneyim olduğunu tecrübe etmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine polis, Annie’i kelepçeleyerek hücreye attı. Polisler, Annie ile hücrede fotoğraf çektirdi. Annie’nin yaşadığı mutluluk fotoğraflara da böyle yansıdı.