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50 bin sterlin değerinde cep telefonu soygunu

— 1 Mart 2017

CCTV görüntüleri ile belirlenen bu üç soyguncu aranıyor.

Londra’nın iş merkezlerinden Shoreditch’te meydana gelen soygunda 50 bin sterlin değerinde  cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve kamera teçhizatı çalındı.

Scotland Yard’ın verdiği bilgiye göre 14 Şubat Salı günü 01.00 sularında Bezzie Limited Technology şirketinin  Paul Street’teki binasına giren 40’lı yaşlardaki üç soyguncunun içerde bir buçuk saat kadar kaldıkları ortaya çıktı. Polisin, soygun olayı için aynı sabah 08.00’de yapılan ihbarla haberdar olduğu, CCTV görüntüleriyle üç kişinin belirlendiği kaydedildi. Turuncu renkli giysilerle içeri giren üç kişiden ikisinin kafalarının kukeleta ile kapalı olduğu görüntülerde yer aldı.

Soygunculardan birinin daha sonra farkettiği bir gizli kamerayı yok etmesi de aynı görüntülerde bulundu.

Soyguncuların iş yerinde bir buçuk saat kadar kadıkları belirlendi.

Şirket yetkilisi James Howart, Evening Standart’a yaptığı açıklamada, “Bu soygun işimizi önemli oranda etkileyecek. Soyguncular zorla açtıkları kapılar dahil bir çok mülkiyeti yok ederek zarar verdi. Bu olay yüzünden sigorta primlerimiz yükselecek” dedi.

Hackney CID’den Ddektif Müfettiş Paul Ridley, olayın organize bir çalışma olduğunu belirterek,”Neyse ki hırsızlar içerde gizli kameralar olabileceğini düşünmediler. Çekimleri yok edip, kimliklerini gizleme çabalarına rağmen net ve hareketli görüntülerimiz var. Birinin bu adamları tanıyacağından eminiz” diye konuştu.

Olayla ilgili olarak şu ana dek hergangi bir tutuklama yapılmazken, tanıkların veya bilgisi olanların Hackney CID’den 101, @MetCC tweeter adresi ile Crimestoppers’ın 0800 555 111 numaralarını arayabilecekleri belirtildi.

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