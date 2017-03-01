Angelina Jolie örümcek yedi

Kamboçyalı yazar Loung Ung’ın “Önce Onlar Benim Babamı Öldürdü” adlı kitabını yönetmen olarak beyaz perdeye taşıyan Angelina Jolie, filmin galası için bulunduğu Kamboçya’da kameraların önünde tarantula örümceği yedi.

BBC’nin röportajı sırasında Jolie, Kamboçya’nın yerel lezzetlerini tattı. Daha önce de akrep yediğini ve lezzetini çok sevdiğini belirten Jolie’nin videosu Twitter’dan paylaşıldı.

Kendisine sunulan akrep ve tarantulayı yiyen Jolie, bu sırada tarih dersi vermeyi de ihmal etmedi: “Böcekler her zaman yemeklerin bir parçasıydı. Ancak bunun savaşta hayatta kalmakla da ilgisi var. İnsanlar açlıktan ölecek hale geldiklerinde bu sayede hayatta kalabildiler.” 41 yaşındaki yıldız, Kamboçya’yı ilk ziyaretine kadar hayatında hiç böcek yemediğini de anlattı.

“EN SEVDİĞİM İKİLİ; ÇEKİRGE VE BİRA”

Jolie, en büyük çocuğu Maddox’u 2002 yılında Kamboçya’dan evlat edinmişti. BBC muhabirine akrebi nasıl yemesi gerektiğini anlatan Jolie, çekimler sırasında yanında olan çocuklarına da böcek yedirdi. Akrebi çiğnemenin zor olduğunu ifade eden Jolie, en sevdiği ikilinin çekirge ve bira olduğunu anlattı.

Jolie’nin beyaz perdeye aktardığı kitap, Loung Ung ve ailesinin Kamboçya’da Kızıl Kmerler döneminde yaşadıklarını anlatıyor. Angelina Jolie bu filmle, 2 milyon kişinin yaşamını yitirmesine yol açan olayların travmasının Kamboçyalılar tarafından daha açık bir şekilde tartışılmasını sağlamak istediğini söyledi: “Bu ülkeye geldiğimde insanlarını çok sevdim, tarihlerini öğrendim ve öğrenirken aslında dünyayla ilgili ne kadar az şey bildiğimi fark ettim. Bu ülke benim için bir uyanış oldu. Bu ülkeye her zaman minnettar olacağım.”