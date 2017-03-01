Braintree’den müthiş skor: 5-0

Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddiası— 1 Mart 2017
ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddia edildi.
Hakan Ramis’in menajerliğini yaptığı Braintree, Salı akşamı rakip sahada Bromley’e 5-0 galip geldi.
Karşılaşma boyunca çok atak futbol sergileyen konuk takım 5-32 (penaltı) ve 45’te attığı gollerle devreyi 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda 70 ve 73’de iki gol daha bulan Braintree skoru 5-0 yaptı.
Braintree, 34 maçta 41 puanla 17’inci sırada kaldı. Braintree, 4 Mart Cumartesi günü kendi sahasında Wrexham’I konuk edecek.
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