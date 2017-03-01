Londra Gazete
Son haberler
26 Şubat 2017 - Başkanlık sistemi seçmenin kafasını karıştırdı
25 Şubat 2017 - 1917: Rusya’da özgürlüğün baharı
25 Şubat 2017 - Ünlü tasarımcı Zeynep Kartal ‘15 Temmuz’u unutturmuyor
25 Şubat 2017 - Limasollular Derneği UK’den ‘Kelebeklerin Dansı’na destek
25 Şubat 2017 - Seçmen kaydı için son gün 26 Şubat
Home / İngiltere ve Londra / Dikkat! Bugünden itibaren yürürlükte

Dikkat! Bugünden itibaren yürürlükte

— 1 Mart 2017

Trafikte cep telefonu kullanan sürücüler bugünden itibaren ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor. Kritik kavşaklarda görev yapan polis ekipleri anında cezai işlem uyguluyor.

 

Britanya’da araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen sürücülere ağır cezalar uygulanmaya başladı. 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren yeni kurallar; 6 ceza puanı ile 200 pound para cezası öngörüyor. En az iki yıllık ehliyet sahibi olanların bu suçu işlemesi halinde ehliyetlerine el konulması ve sil baştan sınava girmeleri de söz konusu olabilecek.

Bu kapsamda; The Met’s Roads and Transport Policing Command (RTPC), kritik kavşaklarda devriye polislerini görevlendirdi. Bu polisler, trafik ışıklarında duran sürücüleri veya trafik sırasında cep telefonu kullanan sürücüleri tespit edip anında cezai işlem uyguluyor.

“İNSAN HAYATINDAN DAHA MI ÖNEMLİ?

RTPC’den Baş Müfettiş Colin Carswell, trafikte yaya ve diğer sürücüler için risk oluşturanlarla mücadele etmek için çeşitli taktikler kullanacaklarını söyledi. Carswell, “Cep telefonunu sürüş esnasında kullanmak, sürücünün dikkatini dağıtıyor. Bu durum, araç hızlandıktan sonra en tehlikeli şey ve insanların ölmesine, yaralanmasına neden oluyor. Cep telefonuyla konuşurken araç kullanmak, tehlikeleri tanımak ve bunlara tepki vermekte yavaş kalınacağı sonucunu ortaya çıkarıyor. Bir insanın trafikte ölümü çok büyük bir acı. Bir telefon görüşmesi veya bir kısa mesaj gerçekten bu kadar önemli mi? Sürücüler, trafikte sadece güvenli bir şekilde aracını kullanmaya odaklanmalı” dedi.

Metropolitan Police Service (MET) verilerine göre; Londra’da 6 Nisan 2016 ile 27 Şubat 2017 tarihleri ​​arasında, cep telefonuyla konuşurken araç kullanan sürücülerin karıştığı trafik kazaları toplamda 9 bin 560’a ulaştı.

Haber Okunma Sayısı: 3.043
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 834

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close