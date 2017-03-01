Dikkat! Bugünden itibaren yürürlükte

Trafikte cep telefonu kullanan sürücüler bugünden itibaren ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor. Kritik kavşaklarda görev yapan polis ekipleri anında cezai işlem uyguluyor.

Britanya’da araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen sürücülere ağır cezalar uygulanmaya başladı. 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren yeni kurallar; 6 ceza puanı ile 200 pound para cezası öngörüyor. En az iki yıllık ehliyet sahibi olanların bu suçu işlemesi halinde ehliyetlerine el konulması ve sil baştan sınava girmeleri de söz konusu olabilecek.

Bu kapsamda; The Met’s Roads and Transport Policing Command (RTPC), kritik kavşaklarda devriye polislerini görevlendirdi. Bu polisler, trafik ışıklarında duran sürücüleri veya trafik sırasında cep telefonu kullanan sürücüleri tespit edip anında cezai işlem uyguluyor.

“İNSAN HAYATINDAN DAHA MI ÖNEMLİ?”

RTPC’den Baş Müfettiş Colin Carswell, trafikte yaya ve diğer sürücüler için risk oluşturanlarla mücadele etmek için çeşitli taktikler kullanacaklarını söyledi. Carswell, “Cep telefonunu sürüş esnasında kullanmak, sürücünün dikkatini dağıtıyor. Bu durum, araç hızlandıktan sonra en tehlikeli şey ve insanların ölmesine, yaralanmasına neden oluyor. Cep telefonuyla konuşurken araç kullanmak, tehlikeleri tanımak ve bunlara tepki vermekte yavaş kalınacağı sonucunu ortaya çıkarıyor. Bir insanın trafikte ölümü çok büyük bir acı. Bir telefon görüşmesi veya bir kısa mesaj gerçekten bu kadar önemli mi? Sürücüler, trafikte sadece güvenli bir şekilde aracını kullanmaya odaklanmalı” dedi.

Metropolitan Police Service (MET) verilerine göre; Londra’da 6 Nisan 2016 ile 27 Şubat 2017 tarihleri ​​arasında, cep telefonuyla konuşurken araç kullanan sürücülerin karıştığı trafik kazaları toplamda 9 bin 560’a ulaştı.