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Esenler rüzgar gibi esti: 4-0

— 1 Mart 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Birinci Küme play-off mücadelesinde yeniden iddialı hale gelen Esenler FC, Türkmenköy’ü farklı skorla geçti: 4-0

Karşılaşmaya oldukça tempolu başlangıç yapan Esenler FC, Wadham Lodge Sports Ground’da konuk ettiği rakibi önünde özelllikle ikinci 45 dakikada daha etkili göründü. Soyunma odasına Marvin’in attığı golle 1-0 önde giren ev sahibi ekipte, sahneye genç Junior çıktı. Junior son 45 dakikaya biri penaltıdan üç gol sığdırıp, hat-trick yaparken, günün de yıldızı oldu.

 

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