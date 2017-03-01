Galler Milli Takımında oynayacak

İngiltere’de Lig Kupası’nı kazanan Manhester United, alt yapısına Türk asıllı Galli oyuncu Levent Gündoğan‘ı kattı. Hücuma dönük orta saha oyuncusunu 6 haftadır deneyen Kırmızı Şeytanlar‘ın transferiyle ilgili açıklamayı Galler ekibi Connah’s Quay Nomads duyurdu.

1 MAÇTA 4 GOL ATTI

U-14 takımında oynayan Levent’in, Manchester United izleme komitesinin dikkatini kendi yaş grubunda oynadığı bir maçta attığı 4 golün ardından çektiği kaydedildi.

GALLER MİLLİ TAKIMI’NA GİDECEK

Yakın zamanda Galler 16 yaş altı takımında da oynaması beklenen oyuncunun özellikleri hakkında Wales Online’a açıklamalarda bulunan Connah’s Quay Nomads basın sözcüsü, “Hem ileri uçta, hem de ofansif orta saha olarak rahatlıkla oynayabilen çok yetenekli bir oyuncu. Antrenmanlardaki tutumu ve futbola bağlılığı üst seviyede. Manchester United‘da ona başarılar dilyoruz.” ifadelerini kullandı. (SON DAKİKA.COM)