İngiltere’de konut fiyatları yüzde 4,5 arttı

Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddiası— 1 Mart 2017
ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddia edildi.
Nationwide konut fiyatları endeksine göre İngiltere’de konut fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 4,5 seviyesinde artış gösterdi.
Ülkede aylık bazda ise şubat ayında konut fiyatlarının bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış kaydettiği, ortalama bir konutun fiyatının 202 bin 846 sterline yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada konut piyasasında önümüzdeki döneme ilişkin belirsizliklerin bulunduğu, 2017 yılında konut fiyatlarının yaklaşık yüzde 2 artmasının beklendiği kaydedildi.
Verilere ilişkin olarak Nationwide Baş ekonomisti Robert Gardner, “Birçok ekonomistle ortak şekilde 2017 yılında iş yatırımları ve istihdam üzerinde artan belirsizlikler nedeniyle İngiliz ekonomisinin yavaşlamasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
İngiliz ekonomisinde son birkaç çeyrektir iç tüketim harcamalarının itici gücü ile büyümenin sağlandığı, önümüzdeki aylarda zayıflayan sterlinin oluşturacağı enflasyonist baskıların tüketici harcamalarını da frenleyebileceği kaydedildi. (DÜNYA.COM)
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