Justin Bieber altını mı ıslattı?

Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddiası— 1 Mart 2017
ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddia edildi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’in internet sitelerine düşen ıslak eşofmanlı fotoğrafı olay oldu.
Justin Bieber, ıslak eşofmanlı görüntüsü ile internet kullanıcıları arasında alay konusu oldu. Kanadalı şarkıcının bu halini gören pek çok kişi, ünlü şarkıcının ‘altını ıslattığı’ yorumunda bulundu.
“ÜZERİME SU DÖKÜLDÜ”
Justin Bieber ise Twitter hesabından ‘ıslak eşofmanlı fotoğrafın’ perde arkasını anlattı. 22 yaşındaki yıldız, “Araba kullandığım sırada biri bana çiçek vermek istedi ve üzerime su döküldü. Eğer sizi bu kadar güldürebildiysem, benim için sorun yok” ifadelerini kullandı.
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