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Kan testi, yumurtalık kanserinin erken teşhisine yardımcı oluyor

— 1 Mart 2017

Yumurtalık kanseri, yapılacak kan testleriyle erken evrede teşhis edilebilecek.

İngiltere’de 4 bin 348 kadın üzerinde yapılan çalışma, her 4 ayda bir kan testi yaptırmanın, yumurtalık kanserine yakalanma riski taşıyan kadınlarda kanserin erken evrede teşhis edilebileceğini ortaya çıkardı.

Ülkedeki 42 merkezde 3 yıl süresince yürütülen çalışmada, yılda üç kere kadınlardan alınan kan örneklerindeki Kanser Antijeni (CA125) seviyesinde artış olup olmadığını gözlemlendi.

CA125 seviyesindeki artışın kanserin bir belirtisi olarak görüldüğü araştırmada katılımcılar, yıllık tarama da yaptırdı.

Çalışmadaki son taramanın üstünden bir yıl geçmesinin ardından 10’u erken evre olmak üzere 19 kadında kanser vakası tespit edildi.

Çalışmadan sonradaki 5 yılda da biri erken dönemde 18 vaka daha tespit edildi.

Yumurtalık kanseri, her 100 kadından ikisinde görülüyor.

Araştırmanın sonuçları “Journal of Clinical Oncology” dergisinde yayımlandı. (AA)

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