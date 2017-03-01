Oscar ödül töreninde skandal!

Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddiası— 1 Mart 2017
ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddia edildi.
Oscar ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
Dolby Tiyatrosu’nda, Jimmy Kimmel’in sunumuyla başlayan 89. Oscar Ödül Töreni’nde La La Land skandalı yaşandı. En iyi film ödülü verilirken toplam 6 ödül kazanan La La Land olarak açıklandı, yaşanan yanlışlığın ardından Moonlight’ın seçildiği duyurularak sahneye çıkartılan La La Land ekibi yerlerine gönderilirken, Oscar tarihinde ilk defa böyle bir karmaşıklık meydana gelmiş oldu. . En iyi erkek oyuncu Cassey Affleck, en iyi kadın oyuncu ise Emma Stone seçildi. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu. En iyi yardımcı kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin oldu. Farhadi, Trump’ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı.
En İyi Film: Moonlight
En İyi Erkek Oyuncu: Casey Affleck, Manchester By The Sea
En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone , La La Land
En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them
En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge
En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge
En İyi Film Müziği: La La Land
En İyi Yönetmen: La La Land, Damien Chazelle
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Moonlight
En İyi Orijinal Senaryo: Manchester by the Sea
En İyi Uyarlama Senaryo: Moonlight
En İyi Belgesel: O.J: Made in America
En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book
En İyi Yabancı Film: The Salesman, İran
En İyi Kısa Belgesel:The White Helmets
En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper
En İyi Animasyon Filmi: Zootopia
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