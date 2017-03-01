Sürücüsüne küfreden Uber patronundan özür

Cep telefonundan taksi çağırma hizmeti veren Uber uygulamasının patronu, bir sürücüyle yaptığı küfürlü tartışmanın görüntülerinin yayınlanmasının ardından özür diledi.

Şubat ayı başında Kalanick’in bindiği Uber taksisinde çekilen görüntüleriBloomberg yayınladı.

Videoda Uber’in ABD’li patronu Travis Kalanick’in, ücretlerin düşmesinden ötürü gelirinin azalmasından şikayet eden şoför Fevzi Kamel’e birkaç kez küfrettiği duyuluyor.

Tartışmada, Kalanick 37 yaşındaki şoföre “Bazıları sorumluluk almayı sevmiyor… Başlarına kelen her b.. için başkalarını suçluyorlar, İyi şanslar” diyor.

Görüntülerin ABD basınında yayınlanmasının ardından Kalanick çalışanlarına bir e-mail göndererek, hareketinden utanç duyduğunu ve artık büyümesi gerektiğini kabul ettiğini yazdı.

“DAVRANIŞIM ÖRTBAS EDİLEMEZ”

Kalanick, çalışanlarına gönderdiği e-mail’a Fevzi Kamel’den ve tüm Uber ekibinden özür dileyerek başladı ve “Eminim bir Uber şoförüne saygısızca davrandığım görüntüleri izlemişsinizdir. Utandığımı söylemek çok hafif kalır. Lideriniz olarak görevim size yol göstermek… ve bu da hepimizi gururlandıracak şekilde davranmakla başlar. Ben ise böyle davranmadım ve sözlerim örtbas edilemez” diye devam etti.

Kalanick, görüntüler nedeniyle aldığı eleştirilerin “bir lider olarak değişmesi ve büyümesi gerektiğini gösteren net bir uyarı” olduğunu da belirtti.

Uber’in patronu ilk kez liderlik eğitimi alması gerektiğine ikna olduğunu ve alacağını da ekledi.

Uber dünya genelinde 500’den fazla kentte kullanılabiliyor. Kalanick Ekim 2016’da yaptığı açıklamada, uygulamanın ayda 40 milyon kişi tarafından kullanıldığını belirtmişti.

2009’da San Francisco’da hayata geçirilen ve 2011’de genel kullanıma açılan Uber, bazı ülkelerde diğer taksiciler tarafından protesto ediliyor. (bbctürkçe)