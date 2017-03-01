Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump‘ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddia edildi.

İngiliz basını, Trump’ın İngiltere‘ye yaz aylarında yapması beklenen devlet ziyaretinin, muhtemel “protestolardan kaçınmak amacıyla ertelendiğini” iddia etti.

Erteleme talebinin, Trump’tan geldiği öne sürülen haberlerde İngiltere başbakanlığının da bu iddiayı yalanlamaktan kaçındığına dikkat çekildi.

Trump’ın erteleme talebini 2 hafta önce İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı telefon görüşmesinde ilettiği belirtiliyor. Trump’ın ekim ayına kaydırılan ziyaretinin 4 gün sürmesi planlanıyor.

Ziyaretin büyük ihtimalle İngiliz parlamentosu açılmadan gerçekleşeceği, bu nedenle Trump’ın milletvekillerine hitap etmesiyle ilgili tartışmanın da önüne geçileceği kaydediliyor.

TARTIŞMALI DAVET

Ocak ayında ABD‘de Trump ile görüşen May, ABD‘nin yeni başkanıyla bir araya gelen ilk lider olmuştu. May, ABD ziyareti sırasında Trump’a Kraliçe 2. Elizabeth’in “devlet ziyareti” davetini iletmişti.

ABD Başkanının nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasakları nedeniyle bu davet, İngiltere‘de başbakanlık ve parlamento önünde kalabalık protestolara yol açmıştı. Trump’ın ziyareti sırasında da büyük protesto gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

Parlamentonun internet sitesine sunulan ve ziyaretin iptalini isteyen bir dilekçeye 2 milyona yakın imza atılırken, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow da Trump’ı milletvekillerine hitap için parlamentoya davet etmek istemediğini açıklamıştı.

ABD’den İngiltere‘ye, kraliçenin tahtta bulunduğu 1952 yılından bu yana iki devlet başkanı düzeyinde “devlet ziyareti” gerçekleşti. George W. Bush 2003 yılında, Barack Obama ise 2011 yılında Kraliçe’nin davetlileri olarak İngiltere‘yi ziyaret etti.

Trump’ın başkanlığının sadece 7’nci gününde İngiltere‘ye çağrılması da dikkat çekmişti. Bush başkanlık görevine geldikten 978 gün sonra, Obama ise başkanlığının 758’inci gününde İngiltere‘ye “devlet ziyaretinde” bulunmak üzere davet edilmişti.

İngiltere yılda 2 lideri “devlet konuğu” olarak ağırlıyor. Ziyaretlerden biri yaz aylarında, diğeri ise sonbaharda gerçekleşecek şekilde düzenleniyor. (AA)