Yavruvatan açıldı: 14-1

Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddiası— 1 Mart 2017
ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinin ertelendiği iddia edildi.
Önceki hafta aldığı üç puanla moral depolayan Yavruvatan, Pazar günü de Diyarbakırspor’a gol yağdırdı: 14-1.
Pymmes Park sahasındaki karşılaşmaya çok hızlı başlayan ve yakaladığı gol fırsatlarını iyi değerlendiren Yavruvatan ilk 45 dakikayı 8-0 önde bitirdi. İkinci yarıda baskılı futbolunu sürdüren Yavruvatan gollerine devam ederek büyük farkı yakaladı.
Yavruvatan’ın gollerinden 6’sını Mihal kaydederken, Hüseyin (3), Mark (2), Daniel (2) ve Aziz (1) de bir gol attı. Diyarbakırspor, bunlara bir kez karşılık verebildi.
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