Yavruvatan açıldı: 14-1

Önceki hafta aldığı üç puanla moral depolayan Yavruvatan, Pazar günü de Diyarbakırspor’a gol yağdırdı: 14-1.

Pymmes Park sahasındaki karşılaşmaya çok hızlı başlayan ve yakaladığı gol fırsatlarını iyi değerlendiren Yavruvatan ilk 45 dakikayı 8-0 önde bitirdi. İkinci yarıda baskılı futbolunu sürdüren Yavruvatan gollerine devam ederek büyük farkı yakaladı.

Yavruvatan’ın gollerinden 6’sını Mihal kaydederken, Hüseyin (3), Mark (2), Daniel (2) ve Aziz (1) de bir gol attı. Diyarbakırspor, bunlara bir kez karşılık verebildi.