Yeni 5 poundların sahteleri ortaya çıktı— 1 Mart 2017
Polimerden yapılan yeni 5 poundlar daha 1 yılı doldurmadan kalpazanların eline düşerek sahteleri üretildi.
Polimerden yapılan yeni 5 poundlar daha 1 yılı doldurmadan kalpazanların eline düşerek sahteleri üretildi.
‘Plastik para’ olarak adlandırılan yeni 5 poundluklar, sahtesi üretilemez olarak duyurulmuştu.
formatlı banknotlar 2016 yılının eylül ayında piyasaya sürüldüğünde sahtelerinin üretilmesinin imkansız olduğu düşünülmüştü. Dorset’te pisyasaya sürülen sahte 5 poundlar Bearwood, Kinson, Sherborne ve Gillingham’da ele geçirildi.
Yeni 5 pound sahtesinden nasıl ayırt edilir?
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