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Home / İngiltere ve Londra / Yeni 5 poundların sahteleri ortaya çıktı

Yeni 5 poundların sahteleri ortaya çıktı

— 1 Mart 2017

Polimerden yapılan yeni 5 poundlar daha 1 yılı doldurmadan kalpazanların eline düşerek sahteleri üretildi.

‘Plastik para’ olarak adlandırılan yeni 5 poundluklar, sahtesi üretilemez olarak duyurulmuştu.

formatlı banknotlar 2016 yılının eylül ayında piyasaya sürüldüğünde sahtelerinin üretilmesinin imkansız olduğu düşünülmüştü. Dorset’te pisyasaya sürülen sahte 5 poundlar Bearwood, Kinson, Sherborne ve Gillingham’da ele geçirildi.

Yeni 5 pound sahtesinden nasıl ayırt edilir?

  1. Para üstündeki şeffaf bölümü ve Kraliçe’nin portresini kontrol edin
  2. Big Ben resmi paranın ön yüzünde altın, arka yüzünde gümüş renkte olmalı
  3. Parayı enine yatay şekilde hareket ettirdiğinizde ‘Five’ yazısı ‘Pounds’ olarak değişmeli
  4. Taç giyme töreni resmi 3 Boyutlu olarak görünmeli
  5. Paranın arka yüzündeki yeşil folyo kısımda ‘Blenheim’ kelimesinin yazılı olduğu kontrol edilmeli
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