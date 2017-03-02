+1 Türkiye Platformu yeni dönem toplantılarına başladı

+1 Türkiye Platformu yeni dönem çalışmalarını ve yaklaşan referandumun yanı sıra uzun dönemde yapmayı planladığı girişimlere dair Londra Gazete’ye konuştu.

Grup sözcüleri Füsun Yaman ve Sebla Kingston, yaptıkları açıklamada +1 Türkiye’nin en önemli özelliğinin bir siyasi ve ideolojik yapısının olmamasını ve bu açıdan toplumları kucaklayan, Türkiye’nin çağdaş yarınına bir katkı olarak var olduklarını belirttiler. Yaklaşan anayasa tasarısı ve başkanlık sistemini ele alan referanduma “Hayır” oyu vermenin bir parti meselesi değil, vatan meselesi olduğunu belirten Yaman, halkın gerçekten hayır oyunun ne anlama geldiğini ve bu açıdan insanları bilgilendirmeyi birincil kampanyalarından olduğunu belirtti. Sebla Kingston ise yaptığı açıklamada +1 Türkiye’nin gelecek planlarında gençlere akıl hocalığı, danışmanlık, seminerler ve paneller gibi birçok kültürel ve toplumsal çalışmaların planlarında olduğunu belirtti. Platformun resmi Facebook sayfası “Arti1Turkiye” olarak bulunabilir.