AB liderleri Brexit için May’i bekliyor

AB liderleri Brexit için 6-7 Nisan’da toplanmaya hazırlar ancak İngiltere Başbakanı May’in Madde 50’yi devreye sokmasını bekleyecekler.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının görüşüleceği zirveyi nisan ayının ilk haftasında toplamaya hazırlar. Ancak liderler zirvesinin gününün belirlenmesinde belirleyici rolü İngiltere Başbakanı Theresa May oynayacak.

İngiltere Başbakanı May’in AB’den ayrılma sürecini resmi olarak başlatacak Madde 50’yi mart ayı ortasında devreye sokması halinde AB liderleri, İngiltere’nin resmi başvurusuna yanıtı görüşmek için 6-7 Nisan’da toplanacaklar.

Ancak AB’nin Madde 50 çerçevesinde bir ayrılma talebini değerlendirecek liderler zirvesi için 4 haftalık bir süreye ihtiyacı var. Madde 50’nin tetiklenmesinin mart sonuna kalması halinde liderler zirvesi nisan sonu veya mayıs ayı başına kalabilir.

İngiliz hükümeti AB’den ayrılma sürecini başlatma yetkisini Başbakan May’e veren yasal düzenlemeye ilişkin parlamento onay sürecinin 7 Mart’ta tamamlanmasını bekliyordu. Ancak dün Lordlar Kamarası’nda kabul edilen değişiklik önergesinin Avam Kamarası’nda da oylanacak olması nedeniyle parlamento süreci 13 Mart’tan önce tamamlanamayacak. Bazı diplomatlar May’in Madde 50’yi tetiklemek için İskoçya’da iktidar partisinin 18 Mart’ta yapılacak kongresinin tamamlanmasını bekleyebileceğini de ifade ediyorlar. (DÜNYA.COM)