Brimdown Doğan’dan harika fark: 12-1

İngiltere’de imalat sektörü Şubat’ta hız kesti— 2 Mart 2017
İngiltere’de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi şubat ayında 54,6 seviyesine geriledi.
Spartan South Midland League Division One’da mücadele eden ve kümede kalmaya çalışan Brimsdown Doğan, hafta arası oynadığı maçta bir düzine gol attı.
Ligde son sırada yer alan Arlesey Town Reserves takımı karşısında 90 dakika boyunca şov yapan Brimsdown Doğan sahadan 12-1 gibi büyük farklı skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla 31 maçta 22 puana ulaşan Doğan, bir üstteki takım Hatfield Town’a da yetişmiş oldu. Gol farkı ile 20’inci sırada kalan Brimsdown kalan dokuz maçına da artık umutlu bakmaya başladı.
Brimsdown Doğan 4 Mart Cumartesi günü rakip sahada Southall ile saat 15.00’de karşılaşacak.
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