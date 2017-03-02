Londra Gazete
Son haberler
2 Mart 2017 - +1 Türkiye Platformu yeni dönem toplantılarına başladı
2 Mart 2017 - CHP UK’den Emekçi Kadınlar için panel ve konser
2 Mart 2017 - İHH-UK mültecilere battaniye dağıttı
2 Mart 2017 - “Türkiye’nin geleceği için ‘Evet’ diyelim”
1 Mart 2017 - Avrupa ve “yeni” dünya
Home / İngiltere ve Londra / Britanya Parlamentosu’nda Türkiye ele alınacak

Britanya Parlamentosu’nda Türkiye ele alınacak

— 2 Mart 2017

İŞÇİ Partisi Enfield Milletvekili ve Britanya Parlamentosu Alevi Sekretaryası Başkanı Joan Ryan’ın başvurusu üzerine, Britanya Parlamentosu 9 Mart Perşembe günü saat 15.00 ile 16.30 arasında Türkiye sorunlarını Genel Kurulda konuşulması ve tartışılması kararı aldı.

Joan Ryan’ın Britanya Alevi Federasyonuna gönderdiği açıklamaya göre yapılacak olan Türkiye tartışmasında, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında eğitimcilerin, hukukçuların ve kamu çalışanlarının ihraçları, Aleviler ve Kürtler başta olmak üzere azınlık halkların güvenliği ve Nisan ayında yapılacak olan anayasa referandumu ele alınacak. Farklı partilerden milletvekillerinin desteklediği Türkiye tartışması, Türkiye’de uygulanan insan hakları ihlalleri ve yeni anayasanın Cumhurbaşkanına vereceği yeni yetkileri de içeriyor.

Haber Okunma Sayısı: 49
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Mart 2017 Perşembe
Sayı 835

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close