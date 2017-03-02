Britanya Parlamentosu’nda Türkiye ele alınacak

İŞÇİ Partisi Enfield Milletvekili ve Britanya Parlamentosu Alevi Sekretaryası Başkanı Joan Ryan’ın başvurusu üzerine, Britanya Parlamentosu 9 Mart Perşembe günü saat 15.00 ile 16.30 arasında Türkiye sorunlarını Genel Kurulda konuşulması ve tartışılması kararı aldı.

Joan Ryan’ın Britanya Alevi Federasyonuna gönderdiği açıklamaya göre yapılacak olan Türkiye tartışmasında, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında eğitimcilerin, hukukçuların ve kamu çalışanlarının ihraçları, Aleviler ve Kürtler başta olmak üzere azınlık halkların güvenliği ve Nisan ayında yapılacak olan anayasa referandumu ele alınacak. Farklı partilerden milletvekillerinin desteklediği Türkiye tartışması, Türkiye’de uygulanan insan hakları ihlalleri ve yeni anayasanın Cumhurbaşkanına vereceği yeni yetkileri de içeriyor.