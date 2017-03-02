CHP UK’den Emekçi Kadınlar için panel ve konser

CHP İngiltere Birliği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde söyleşi, müzikli eğlence ve yemek verecek. CHP İngiltere Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 5 Mart Pazar günü bir etkinlik düzenlenecek. Söyleşi, müzik dinletisi, yemek ve çekilişlerin yapılacağı etkinliğe konuşmacı olarak CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, yazar Dr. Bengisu Rona ve CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Çam katılacak.

Ergün Efe ve Özdeyiş Kardeşlerin sahne alacağı müzik dinletisinde ise sazda Engin Sağlam, gitarda Cem olacak. 5 Mart Pazar günü saat 12.00’de başlayacak etkinlik, 17.30’da sona erecek. 13 Stoke Newington Road, London, N16 8BH adresinde yer alan Epic Dalston Events Hall’da gerçekleşecek etkinlik 13 yaşından küçükler için ücretsiz, büyükler için ise kişi başı 15 pound olacak.