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Gökyüzü ile Harringay’de lezzet farkı

— 2 Mart 2017

 

Oda Mobilya işletmecisi İsmet Aslıkaya ve iş ortakları

Londra’nın Chingford ve Harringay bölgelerinde faaliyet gösteren Gökyüzü restoranları, verdiği hizmet ve sunumla misafirlerinden tam not alıyor. Gökyüzü, birbirinden ünlü şefleri ve lezzetleriyle Londra’da yaşayan toplumlara hizmet verirken, iç dizaynı ve kaliteli servisiyle de her zaman fark yaratıyor.

26-28 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1LG adresinde yer alan Gökyüzü Restaurant Harringay Şubesi’nden rezervasyonlarınız için 020 8211 8406, Southend Road, Chingford, London E4 8TA adresinde bulunan Gökyüzü Chingford’tan rezervasyonlarınız için de 020 8527 4927 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Serpil Gencer, Merve Kır

Akıntaş Mekanik, Adem Aksoy, Mustafa Akgül

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