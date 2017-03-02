İHH-UK mültecilere battaniye dağıttı

SURİYELİ mültecilere battaniye yardımı için kampanya başlatan İHH UK, Lübnan’da 2 binden fazla battaniye dağıttı. Hollanda İHH’nın gıda ve giyim yardımı ile birleştirilen kapmaya dahilinde 2 bin 70 adet battaniye Lübnan’daki ihtiyaç sahibi mültecilere ulaştırıldı.

Dağıtımı denetlemek için Lübnan’a giden Islamic Helping Hands of UK Vakıf Başkanı Ali Tahir, kampanya hakkında açıklama yaptı: “17 Şubat 2017’de Londra’dan yola çıkıp 18 Şubat sabahın erken saatlerinde Lübnan’ın başşehri Beyrut’a indik. Karayolu ile Trablus’a vardık ve zaman kaybetmeden Lübnan’daki partnerimiz Dar Al Zahra Yardım Vakfı yetkilileri ile toplantı yaptık. Toplantıdan sonra satın alınan battaniye ve diğer gıda malzemelerinin hazır edildiği depoyu ziyaret ederek kontrol ettik. Ertesi gün Suriye’nin Başkenti Şam’a sadece 15 dakika mesafedeki Anjer kasabasında bulunan Suriyeli ailelere yardım dağıtımına gittik. Aynı gün öğleden sonra, Al Qusayr’a yakın Arsel kasabasında 80 bin Suriyeli mültecinin tutulduğu kamplara dağıtıma gittik. Önceden izin alınmış olmasına rağmen kamplara varmadan iki noktada kontrol edildikten sonra girişimize izin verildi. Bu kamptaki iki ayrı noktada dağıtım yaptık ve şahit olduğumuz manzara bizi derinden üzdü, ağlattı hatta. Türkiye’nin Suriyeli mültecilere sunduğu hizmetin kıymetini iyi anladık. Kampın kuzey noktasına giderek yardım dağıtımına burada devam ettik. Çadırlarda iki ailenin birlikte kaldığına şahit olduk. Bazı ailelerin kadın / erkelerden birinin el ya da ayaklarından birinin patlama sonucu kaybedildiğini ve tam tedavi dahi edilemediklerini gördük. Dağıtım sonunda kasabanın tepesine çikarak kampları görüntüledik. 20 Şubat Pazartesi Suriye/İsrail ve Lübnan’ın sınırlarının kesiştiği yerde yer alan 1980’lerde İsrail tarafından işgal edildikten sonra 2000 yılında tekrar Lübnan’a iade edilen Karchuba’da bulunan Suriyeli mültecilere yardım dağıtımına gittik. 21 Şubat 2017 Salı günü ise Lübnan’ın kuzeyinde bulunan ve Suriyenin Hums kasabasına 25 dakika yakın mesafede bulunan 620 Suriyeli mülteci ailenin barındığı Vadi Halid bölgesine geldik. Dağıtımdan sonra Mültecilerin bir kısmı gözyaşları içinde şükranlarını sundular ve hayırsever insanlara dua ettiler. Dağıtımdan sonra dönüş yolunda Türkmen köyü Kwashra kasabasına gitmemiz istendi. Türkmen olan Belediye Başkanı bizimle kucaklaşarak karşıladı, evinde misafir ettiler. Sohbet içinde övgü ile Türkiye’den bahsettiler… Buradaki Suriyeli mültecilerin hayır dualarını siz hayırseverlere ulaştırıyoruz. Allah, hayır ve hasenatınızı indinde kabul etsin.”