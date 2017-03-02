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İngiltere’de imalat sektörü Şubat’ta hız kesti

— 2 Mart 2017

İngiltere‘de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi şubat ayında 54,6 seviyesine geriledi.

Markit/CIPS verilerine göre İngiltere‘de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI) verisi şubat ayında bir önceki ayda kaydedilen 55,7 seviyesinden 54,6 seviyesine düştü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

Markit açıklamasında şubat ayında imalat PMI verisinde son üç ayın en düşük seviyenin kaydedilmesine rağmen, son yedi aydır büyümenin sürdüğü belirtildi.

Şubat ayında imalat PMI verisindeki artışın şirketlerin siparişlerindeki yükselişi yansıttığı kaydedildi. İhracat talebindeki artışın ise ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD‘den kaynaklandığı belirtildi.

Konuya ilişkin olarak IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Rob Dobson, “En son PMI verilerine göre İngiltere‘de imalat sanayi sektörü yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Şubat ayında üretimde canlılık azalmış olsa da sektörde büyüme tarihsel ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı. (AA)

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