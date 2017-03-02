Jem Paul Karacan, Bolton’a geliyor
— 2 Mart 2017
Jem Paul Karacan, Galatasaray ve Bursaspor’da oynamıştı.
Reading’ten Galatasaray‘a büyük umutlarla transfer edilen ancak fazla forma şansı bulamayan Jem Paul Karacan’ın yeni adresi İngiltere olabilir.
İngiliz basınında çıkan habere göre Norwich City’nin denemeye aldığı ancak beğenmeyerek sözleşme imzalamadığı 28 yaşındaki oyuncu Championship takımlarından Bolton’a transfer olabilir.
SÖZLEŞME İMZALAMAYA YAKIN
Bolton ile idmanlara çıkan Karacan’ın antrenörlerin gözüne girdiğini ve sözleşmeye imza atmaya yakın olduğu kaydedildi.
Jem Paul Karacan, Galatasaray‘dan sonra Türkiye‘de Bursaspor‘da da forma giymişti.
HAMZAOĞLU’NUN MANEVİ OĞLU
Galatasaraylı taraftarlar, eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu‘nun “Antrenman seviyesini yükseltsin diye aldım.” dediği Jem Paul Karacan’a “Hamzaoğlu’nun manevi oğlu” lakabını takmıştı. (HABERLER.COM)
Haber Okunma Sayısı:
34
Yorum bırak