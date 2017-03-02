Kazanamadılar: 1-1

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’nin haftanın maçında Dumlupınar ile Yeni Boğaziçi birer puanla yetinerek sahadan ayrıldı.

Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan karşılaşmada taraflar futbol olarak bekleneni vermekten uzak kaldı. Rüzgarın da futbolu olumsuz olarak etkilediği karşılaşmanın ilk yarısında istekli olan konuk Yeni Boğaziçi idi. Daha atak olan Yeni Boğaziçi, Hasan’ın kaydettiği golle ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda kıpırdanan Dumlupınar, 65.dakikada skoru eşitledi. Bu dakikada kazanılan penaltıyı Hüseyin İsa gole çevirdi. Bu arada gerginleşen oyunda Yeni Boğaziçi’nden Shane kırmızı kartla oyun dışı kalırken, kalan sürede taraflar skoru değiştiremedi: 1-1. Bu skorla iki takım da play-off ümitlerini devam ettirdi.