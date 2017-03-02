Lordlar Kamarası Brexit Yasası’nı değiştirdi

02

İngiltere‘nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini başlatacak 50. maddenin yürürlüğe girme yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında değişikliğe uğradı.

“Brexit Yasa Tasarısı” olarak adlandırılan düzenlemede AB vatandaşlarının İngiltere‘de kalma hakkını güvenceye alan değişiklik teklifi Lordlar Kamarasında yapılan oylamada 256’ya karşı 358 oyla kabul edildi.

Bu kararın ardından yasa tasarısı Avam Kamarasında bir kez daha görüşülmek zorunda. Avam Kamarası Brexit yasa tasarısını 9 Şubat’ta hükümetin getirdiği haliyle onaylayarak Lordlar Kamarasına sevk etmişti.

Avam Kamarası tekrar görüşeceği yasa tasarısını eski haline getirip yeniden Lordlar Kamarasına sunabilir. Ancak lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek.

Seçimle gelen Avam Kamarasının aksine, Lordlar Kamarasının üyeleri ömür boyu görevde kalıyor. Bu nedenle iktidardaki Muhafazakar Parti Lordlar Kamarasında çoğunluğa sahip değil. Lordların onayını alması halinde tasarı son onay ve yürürlük için Kraliçe’ye sunulacak.

Lordlar Kamarasında alınan karar Brexit takvimini bir an önce başlatmayı amaçlayan Theresa May hükümetine bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Hükümet, Lordlar Kamarasının Brexit yasa tasarısını kullanarak ülkenin AB‘den ayrılmasını sürüncemede bırakma girişiminde bulunması halinde parlamentonun üst kanadını lağvetme tehdidinde bulunuyor.

YAKLAŞIK 3 MİLYON 500 BİN AB VATANDAŞINI İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİK

İngiltere’de yaklaşık bir milyonu Polonyalı olmak üzere 3 milyon 500 bin civarında ABvatandaşı yaşıyor. Lordların Brexit yasa tasarısında yaptığı değişiklik, ABvatandaşlarından Brexit süreci tamamlandığı anda İngiltere‘de yasal olarak bulunanlara ülkede kalıcı olarak yerleşme hakkı tanımaya yönelik.

İngiliz hükümeti ise bu güvenceyi vermekten kaçınıyor. Hükümet, AB vatandaşlarının İngiltere‘de kalma hakkını Brexit müzakereleri sürecinde İngiliz vatandaşlarının ABülkelerinde kalma hakkını teminde koz olarak kullanmak istiyor.

Lordlar Kamarasında görüşmeleri devam eden tasarıda başka değişikliklerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Hükümet, tasarının yasalaşıp yürürlüğe girmesinin ardından mart ayı bitmeden Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini yürürlüğe koymayı hedefliyor.

50. maddenin yürürlüğe girmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içinde AB‘den ayrılmış olacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda‘dan oluşan Birleşik Krallık‘ta geçen yıl yapılan AB referandum unda halkın yüzde 52’si Brexit’ten yana oy kullanmıştı. (AA)