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Manchester City son sekizde

— 2 Mart 2017

 

İngiltere Federasyon Kupası’nda konuk ettiği Huddersfield Town’ı 5-1 yenen Manchester City, çeyrek finale yükseldi.
Golsüz sona eren 5. tur eşleşmesinin tekrar maçında Championship’teki Huddersfield Town, 7. dakikada Bunn’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sane, Agüero ve Zabaleta ile sekiz dakika içinde üç gol bulan ev sahibi ekip, soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Arjantinli yıldızı Agüero ile farkı artıran Manchestertemsilcisi, ikinci yarıda oyuna girenIheanacho’nun golüyle rakibini 5-1 mağlup etti ve kupada çeyrek final biletini alan son takım oldu.

Ara transfer döneminde Gabriel Jesus’ın gelmesiyle yedek kalan ancak Brezilyalı futbolcunun sakatlanmasının ardından tekrar forma şansı bulan Agüero, Etihad Stadı’nda çıktığı son iki maçta takımının skor yüküne 4 gol ve 2 asistle katkıda bulundu.

Huddersfield Town maçında iki gol ve bir asistle mücadele eden28 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5-3 kazandıkları Monaco karşılaşmasında daiki gol ve bir asistle oynamıştı.

Federasyon Kupası’nı en son 2011’demüzesine götüren Manchester City, çeyrek finaldeMiddlesbrough ile 11 Mart Cumartesi günü karşılaşacak. (SPORVADİSİ)

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