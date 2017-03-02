Medya Teknolojileri Fuarı Londra’da kapılarını açtı

Eğlence ve Medya Teknolojileri Fuarı, İngiltere‘nin başkenti Londra‘da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İngiltere’nin önde gelen Eğlence ve Medya Teknolojileri Fuarı başkent Londra‘da kapılarını açtı. Yarına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek olan fuara 375 firma katılıyor.

Türkiye’den 3 firmanın katıldığı fuarda ziyaretçiler, son iletişim teknolojisi ürünlerini inceleme fırsatı elde etti. Fuarı 15 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuara katılımcılarından Volkan Özdemir, Türkiye‘den geldiklerini ifade ederek, “Londra’daki bu fuarın Avrupa‘ya ve diğer ülkelere ulaşılması açısından önemli olabileceğini düşündük. Yaptığımız teknolojik yatırımların karşılığını alabileceğimizi, yeni pazarlara açılabileceğimizi düşünerek buraya geldik. Oldukça ilgili insanlar var. Özellikle yayıncılık sektörü ve bu sektörde bulunmak isteyen insanlar için son derece etkili bir fuar. Amaçladığımız hedef kitleye ulaşmak için doğru yerdeyiz. Cihazlarımıza ve ürünlerimize de ilgi var. İki gün daha buradayız” dedi.

Las Vegas merkezli yazılım şirketinin kurucu ortaklarından Can Ünal, AR-GE’nin İstanbul‘da olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri bütün dünyaya pazarlıyoruz. İngiltere‘deki fuara da 3 yıldır katılıyoruz. Yakın gelecekte de ofis kurmayı planlıyoruz. Buradaki pazar gayet canlı” ifadelerini kullandı.

Londra’daki fuara yeni markaları tanımaya geldiğini bildiren Ceyhun Karabağ ise, “Türkiye’de bir firmanın pazarlama müdürüyüm. Londra‘da ofis açtık. Burada çok sayıda Türk firması da gördük. Dünyanın çeşitli yerlerinde de birçok Türk firması görmeye başladık. Bu sayı her sene artıyor. Bu da bize gurur veriyor. Fuar genel olarak güzel. Televizyon yayıncılığı alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri. Gelecek sene daha fazla Türk firmasının katılacağını tahmin ediyorum” diye konuştu. (İHA)