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Pekünspor haftanın kazananı: 3-1

— 2 Mart 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Pekünspor, Pymmes Park’ta oynanan puan mücadelesinde Doğan TB’ye 3-1 galip geldi.

Ligde son sırada yer alan rakibi önünde daha iyi oynayan ve gol fırsatlarını değerlendiren Pekünspor, haftanın kazançlı takımlarında biri oldu.

İlk yarıda takımına iki gol kazandıran Eren, son 45 dakikada da üçüncü sayıyı da atarak hat-trick yapmayı başardı. Doğan TB’nin tek sayısını ilk yarıda Alican kaydetti.

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