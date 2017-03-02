Pekünspor haftanın kazananı: 3-1

İngiltere’de imalat sektörü Şubat’ta hız kesti— 2 Mart 2017
İngiltere’de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi şubat ayında 54,6 seviyesine geriledi.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Pekünspor, Pymmes Park’ta oynanan puan mücadelesinde Doğan TB’ye 3-1 galip geldi.
Ligde son sırada yer alan rakibi önünde daha iyi oynayan ve gol fırsatlarını değerlendiren Pekünspor, haftanın kazançlı takımlarında biri oldu.
İlk yarıda takımına iki gol kazandıran Eren, son 45 dakikada da üçüncü sayıyı da atarak hat-trick yapmayı başardı. Doğan TB’nin tek sayısını ilk yarıda Alican kaydetti.
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