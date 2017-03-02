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Trabzonspor hedefi garantiledi: 6-0

— 2 Mart 2017

Trabzonspor, Kafkas Gençlik’I 6-0 yenerek ilk hedefi olan play-off’a çok yaklaştı.

Summer Lane’de rakibini ağırlayan Trabzonspor, maç boyunca atak futboluna gollerini de ekleyerek rahat bir galibiyet elde etti.

İlk yarıda sahneye çıkan Warren, üç gol atarak hat-trick yaptı ve skora damgasını  vurdu. İkinci devrede de Bordo-Mavili takımı üstünlüğü vardı. Nurhan bu yarıda iki gol atarken, son golde de Fahad Nyanja’nın imzası vardı. Trabzonspor bu skorla ligdeki ikinciliğini sağlama aldı.

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