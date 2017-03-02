“Türkiye’nin geleceği için ‘Evet’ diyelim”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD-UK) düzenlediği toplantıda, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. İngiltere Parlamentosu’nda gerçekleştirilen toplantıya, UETD UK Başkanı Turhan Özen, yönetim kurulu üyeleri ve bir grup dinleyici katıldı.

Dinleyicilere, referandumda neden ‘Evet’ oyu kullanılması gerektiği hakkında detaylı bilgiler aktaran İsmail Emrah Karayel, “Referandum; Türkiye’nin daha demokratik olması, siyasi istikrarın temini, koalisyon riski ile siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın ortadan kalkması için çok önemli” dedi.

“HALKA DOĞRUSUNU ANLATIYORUZ”

Parti olarak, referandum sürecinde İngiltere’deki Türkiyeli seçmenlerle de bir araya geleceklerini söyleyen Karayel, “Özellikle İngiltere’de farklı fikirlerin olduğu aşikar. Gerçekle çok fazla ilişiği olmayan haberler kamuoyunda bilgi kirliliği yaratıyor. Bizler o kirliliğin giderilmesi ve halka doğrunun anlatılması için efor sarf ediyoruz” diye konuştu.

Söz konusu referandumun Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olduğunu dile getiren Karayel, ‘Evet’ veya ‘Hayır’ sonucu çıksa da bunun, milletin kararı olacağını vurguladı. Karayel, “Milli irade ne derse, hangi düşünce daha uygun görülürse o karar uygulanacak. Burada, demokratik standartların işletilmesi, insanların fikirlerine saygı duyulması, zorlamalardan ve aşırılıklardan kaçınılması çok önemli. Bu, bir parti oylaması değil, bir referandum. Yeni anayasaya desteğiniz varsa ‘evet’ diyeceksiniz” dedi.

İNGİLTERE’YE ‘FETÖ’ TEŞEKKÜRÜ

Konuşmasında sözü, ’15 Temmuz’a getiren ve FETÖ terör örgütüne karşı Türkiye’nin yanında duran İngiltere hükümetine teşekkür eden Karayel, İngiltere Başbakanı Theresa May’in geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye yaptığı ziyaret hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Karayel şöyle devam etti: “May’in Türkiye ziyaretinde çok önemli anlaşmalar imzalandı. Bunlar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi bağlamında çok önemli anlaşmalar. Teknoloji geliştirme konusunda İngiltere’nin bize desteğini göstermesi de çok önemli. Bütün bunların devamı gelecek. Diğer yandan; Brexit ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde daha farklı gelişmeler, yakınlaşmalar da olacaktır.”